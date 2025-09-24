https://1prime.ru/20250924/mishustin-862719407.html
Мишустин спрогнозировал рост ВВП России за три года
Мишустин спрогнозировал рост ВВП России за три года - 24.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин спрогнозировал рост ВВП России за три года
ВВП России за три года должен вырасти почти на 7%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T15:36+0300
2025-09-24T15:36+0300
2025-09-24T15:36+0300
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856119177_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_f6394d40310726e8bdeb5102dbbdfe86.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ВВП России за три года должен вырасти почти на 7%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "За трехлетку он (ВВП - ред.) увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении порядка 276 триллионов рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
https://1prime.ru/20250924/mishustin-862718950.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856119177_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_498bf43a9a571113fd71e7e87ae60c11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин спрогнозировал рост ВВП России за три года
Мишустин: ВВП России за три года должен вырасти почти на 7%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ВВП России за три года должен вырасти почти на 7%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За трехлетку он (ВВП - ред.) увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении порядка 276 триллионов рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Мишустин рассказал о проблемах глобальной экономики