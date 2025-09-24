Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.09.2025
Мишустин назвал объем федеральных расходов в 2026 году
2025-09-24T15:37+0300
2025-09-24T15:37+0300
экономика
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Федеральные расходы в 2026 году составят до 44,8 триллиона рублей и уровень дефицита останется приемлемым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В следующем году федеральные расходы в целом вырастут до 44 триллионов 869 миллиардов рублей и уровень дефицита остается приемлемым", - сказал он на заседании правительства РФ.
рф, михаил мишустин
Экономика, РФ, Михаил Мишустин
15:37 24.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Федеральные расходы в 2026 году составят до 44,8 триллиона рублей и уровень дефицита останется приемлемым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В следующем году федеральные расходы в целом вырастут до 44 триллионов 869 миллиардов рублей и уровень дефицита остается приемлемым", - сказал он на заседании правительства РФ.
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Мишустин рассказал, на чем основан проект бюджета России
ЭкономикаРФМихаил Мишустин
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
