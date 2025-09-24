https://1prime.ru/20250924/mishustin-862719523.html

Мишустин назвал объем федеральных расходов в 2026 году

2025-09-24T15:37+0300

экономика

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Федеральные расходы в 2026 году составят до 44,8 триллиона рублей и уровень дефицита останется приемлемым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В следующем году федеральные расходы в целом вырастут до 44 триллионов 869 миллиардов рублей и уровень дефицита остается приемлемым", - сказал он на заседании правительства РФ.

