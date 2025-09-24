Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин озвучил объем средств, которые направят для соцобязательств - 24.09.2025
Мишустин озвучил объем средств, которые направят для соцобязательств
Мишустин озвучил объем средств, которые направят для соцобязательств - 24.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин озвучил объем средств, которые направят для соцобязательств
Кабмин направит около 60 триллионов рублей на следующие 3 года для соцобязательств, в том числе индексацию пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T15:49+0300
2025-09-24T15:50+0300
экономика
финансы
михаил мишустин
социальный фонд
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Кабмин направит около 60 триллионов рублей на следующие 3 года для соцобязательств, в том числе индексацию пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Глава государства подчеркивал, что исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения. Правительство ведет такую работу в том числе через Социальный фонд. Всего в течение трех лет планируем направить на реализацию таких задач около 60 триллионов рублей. Более половины этих ресурсов пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию", - сказал он на заседании правительства РФ.
финансы, михаил мишустин, социальный фонд
Экономика, Финансы, Михаил Мишустин, Социальный фонд
15:49 24.09.2025 (обновлено: 15:50 24.09.2025)
 
Мишустин озвучил объем средств, которые направят для соцобязательств

Мишустин: правительство направит около 60 трлн руб на 3 года для соцобязательств

Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Кабмин направит около 60 триллионов рублей на следующие 3 года для соцобязательств, в том числе индексацию пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Глава государства подчеркивал, что исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения. Правительство ведет такую работу в том числе через Социальный фонд. Всего в течение трех лет планируем направить на реализацию таких задач около 60 триллионов рублей. Более половины этих ресурсов пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию", - сказал он на заседании правительства РФ.
Мишустин спрогнозировал рост ВВП России за три года
15:36
 
Экономика Финансы Михаил Мишустин Социальный фонд
 
 
