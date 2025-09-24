https://1prime.ru/20250924/mishustin-862720580.html

Мишустин озвучил объем средств, которые направят для соцобязательств

2025-09-24T15:49+0300

2025-09-24T15:49+0300

2025-09-24T15:50+0300

экономика

финансы

михаил мишустин

социальный фонд

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Кабмин направит около 60 триллионов рублей на следующие 3 года для соцобязательств, в том числе индексацию пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Глава государства подчеркивал, что исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения. Правительство ведет такую работу в том числе через Социальный фонд. Всего в течение трех лет планируем направить на реализацию таких задач около 60 триллионов рублей. Более половины этих ресурсов пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию", - сказал он на заседании правительства РФ.

