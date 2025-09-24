https://1prime.ru/20250924/mishustin-862721324.html

Мишустин рассказал о дальнейшей индексации МРОТ

2025-09-24T15:52+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти продолжат индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Президент подчеркивал, что минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум, и такая индексация будет продолжена. Вопросы роста доходов людей, конечно, постоянно находятся в центре внимания правительства", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

