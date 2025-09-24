https://1prime.ru/20250924/mishustin-862721324.html
Мишустин рассказал о дальнейшей индексации МРОТ
Мишустин рассказал о дальнейшей индексации МРОТ - 24.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о дальнейшей индексации МРОТ
Власти продолжат индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T15:52+0300
2025-09-24T15:52+0300
2025-09-24T15:52+0300
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/77158/71/771587176_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_4d9071a373d7701ce4b9fd62c1a3f2ff.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти продолжат индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Президент подчеркивал, что минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум, и такая индексация будет продолжена. Вопросы роста доходов людей, конечно, постоянно находятся в центре внимания правительства", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
https://1prime.ru/20250924/minekonomrazvitiya-862719632.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77158/71/771587176_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a958b356340c8d88ba59b67a85608104.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о дальнейшей индексации МРОТ
Мишустин: власти продолжат индексацию минимального размера оплаты труда
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти продолжат индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Президент подчеркивал, что минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум, и такая индексация будет продолжена. Вопросы роста доходов людей, конечно, постоянно находятся в центре внимания правительства", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году