Мишустин рассказал о будущих приоритетах в российской экономике
Мишустин рассказал о будущих приоритетах в российской экономике - 24.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о будущих приоритетах в российской экономике
Курс на модернизацию экономики в России сохранится, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс на модернизацию экономики в России сохранится, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "Курс на модернизацию экономики, расширение веса отраслей с более высокой добавленной стоимостью сохранится", - сказал Мишустин в ходе заседания Правительства РФ.
