Мосбиржа добавит 320 выпусков облигаций на вечерние торги
2025-09-24T14:53+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с четверга добавляет 320 выпусков облигаций на вечерние торги, говорится в сообщении торговой площадки. "Московская биржа с 25 сентября 2025 года добавит 320 выпусков облигаций 113 эмитентов на вечерние торги. Общее количество облигаций, доступных в вечерний период, увеличится до 1630 ценных бумаг", - говорится в сообщении. На текущий момент в рамках вечернего торгового периода инвесторы могут заключать сделки с ОФЗ и корпоративными облигациями, а также с акциями и паями фондов, поясняет биржа. Основные участники вечерней торговой сессии - это частные инвесторы, с долей около 70% от совокупного объема сделок в вечерний период, отмечает также площадка. Торги в вечернюю сессию на Московской бирже проходят с 19.00 до 23.50 мск.
