Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа добавит 320 выпусков облигаций на вечерние торги - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/mosbirzha-862711260.html
Мосбиржа добавит 320 выпусков облигаций на вечерние торги
Мосбиржа добавит 320 выпусков облигаций на вечерние торги - 24.09.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа добавит 320 выпусков облигаций на вечерние торги
Московская биржа с четверга добавляет 320 выпусков облигаций на вечерние торги, говорится в сообщении торговой площадки. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T14:53+0300
2025-09-24T14:53+0300
экономика
мосбиржа
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с четверга добавляет 320 выпусков облигаций на вечерние торги, говорится в сообщении торговой площадки. "Московская биржа с 25 сентября 2025 года добавит 320 выпусков облигаций 113 эмитентов на вечерние торги. Общее количество облигаций, доступных в вечерний период, увеличится до 1630 ценных бумаг", - говорится в сообщении. На текущий момент в рамках вечернего торгового периода инвесторы могут заключать сделки с ОФЗ и корпоративными облигациями, а также с акциями и паями фондов, поясняет биржа. Основные участники вечерней торговой сессии - это частные инвесторы, с долей около 70% от совокупного объема сделок в вечерний период, отмечает также площадка. Торги в вечернюю сессию на Московской бирже проходят с 19.00 до 23.50 мск.
https://1prime.ru/20250924/evropa-862709280.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, рынок
Экономика, Мосбиржа, Рынок
14:53 24.09.2025
 
Мосбиржа добавит 320 выпусков облигаций на вечерние торги

Мосбиржа добавит 320 выпусков облигаций на вечерние торги с 25 сентября

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Московская биржа. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с четверга добавляет 320 выпусков облигаций на вечерние торги, говорится в сообщении торговой площадки.
"Московская биржа с 25 сентября 2025 года добавит 320 выпусков облигаций 113 эмитентов на вечерние торги. Общее количество облигаций, доступных в вечерний период, увеличится до 1630 ценных бумаг", - говорится в сообщении.
На текущий момент в рамках вечернего торгового периода инвесторы могут заключать сделки с ОФЗ и корпоративными облигациями, а также с акциями и паями фондов, поясняет биржа.
Основные участники вечерней торговой сессии - это частные инвесторы, с долей около 70% от совокупного объема сделок в вечерний период, отмечает также площадка.
Торги в вечернюю сессию на Московской бирже проходят с 19.00 до 23.50 мск.
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Фондовые индексы Европы снижаются в среду днем
13:56
 
ЭкономикаМосбиржаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала