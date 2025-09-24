Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крым и Белоруссия прорабатывают вопрос открытия ж/д сообщения - 24.09.2025
Крым и Белоруссия прорабатывают вопрос открытия ж/д сообщения
Крым и Белоруссия прорабатывают вопрос открытия ж/д сообщения - 24.09.2025, ПРАЙМ
Крым и Белоруссия прорабатывают вопрос открытия ж/д сообщения
2025-09-24T18:25+0300
2025-09-24T18:25+0300
МИНСК, 24 сен - ПРАЙМ. Вопрос открытия пассажирского железнодорожного сообщения между Минском и Симферополем прорабатывается, сообщил журналистам заместитель председателя совета министров Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Делегация российского региона находится в столице Белоруссии в связи с проведением Дней Крыма в Минске и в Гродно. "Этот вопрос, действительно, находится в проработке, он носит чисто экономический характер. Если в летний период поток туристов появляется, то в зимний, осенний и весенний период его меньше видно. Как только наши перевозчики железнодорожные сориентируются, что есть возможность, если не отдельный поезд, то хотя бы цеплять вагоны к поезду, который идет из Крыма в Смоленск, они нам обещают посодействовать. Работа продолжается", - сказал Мурадов, отвечая на вопрос, есть ли определенность с открытием пассажирского железнодорожного сообщения между белорусской столицей и крымской столицей. Он также указал, что Крым пользуется большим спросом у жителей Белоруссии. "И дети белорусские приезжают к нам. В этом году принимали группу ребят по линии постоянного представительства в "Артеке". "Артеком" очень многие интересуются. В Крыму работает санаторий "Беларусь". Он постоянно наполнен отдыхающими из Беларуси. Важным направлением я считаю работу наших туроператоров российских и белорусских", - сказал Мурадов. Он отметил, что многие белорусские курортники приезжают по профсоюзной линии. "Мы, конечно, завязываем отношения и с профсоюзами белорусскими, которые позволят увеличивать именно поток из нашей братской и дружественной страны. Ну а как радушно крымчане принимают белорусских, я думаю, это доказывать не надо, это всем известно", - сказал Мурадов.
18:25 24.09.2025
 
Крым и Белоруссия прорабатывают вопрос открытия ж/д сообщения

Мурадов: вопрос открытия ж/д сообщения между Минском и Симферополем прорабатывается

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПрибытие пассажирского поезда "Москва – Симферополь"
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МИНСК, 24 сен - ПРАЙМ. Вопрос открытия пассажирского железнодорожного сообщения между Минском и Симферополем прорабатывается, сообщил журналистам заместитель председателя совета министров Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Делегация российского региона находится в столице Белоруссии в связи с проведением Дней Крыма в Минске и в Гродно.
"Этот вопрос, действительно, находится в проработке, он носит чисто экономический характер. Если в летний период поток туристов появляется, то в зимний, осенний и весенний период его меньше видно. Как только наши перевозчики железнодорожные сориентируются, что есть возможность, если не отдельный поезд, то хотя бы цеплять вагоны к поезду, который идет из Крыма в Смоленск, они нам обещают посодействовать. Работа продолжается", - сказал Мурадов, отвечая на вопрос, есть ли определенность с открытием пассажирского железнодорожного сообщения между белорусской столицей и крымской столицей.
Он также указал, что Крым пользуется большим спросом у жителей Белоруссии. "И дети белорусские приезжают к нам. В этом году принимали группу ребят по линии постоянного представительства в "Артеке". "Артеком" очень многие интересуются. В Крыму работает санаторий "Беларусь". Он постоянно наполнен отдыхающими из Беларуси. Важным направлением я считаю работу наших туроператоров российских и белорусских", - сказал Мурадов.
Он отметил, что многие белорусские курортники приезжают по профсоюзной линии. "Мы, конечно, завязываем отношения и с профсоюзами белорусскими, которые позволят увеличивать именно поток из нашей братской и дружественной страны. Ну а как радушно крымчане принимают белорусских, я думаю, это доказывать не надо, это всем известно", - сказал Мурадов.
Ереван и Анкара проведут исследования для восстановления ж/д в Турцию
12 сентября, 16:50
 
