Крым и Белоруссия прорабатывают вопрос открытия ж/д сообщения
2025-09-24T18:25+0300
2025-09-24T18:25+0300
2025-09-24T18:25+0300
бизнес
россия
крым
белоруссия
симферополь
МИНСК, 24 сен - ПРАЙМ. Вопрос открытия пассажирского железнодорожного сообщения между Минском и Симферополем прорабатывается, сообщил журналистам заместитель председателя совета министров Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Делегация российского региона находится в столице Белоруссии в связи с проведением Дней Крыма в Минске и в Гродно. "Этот вопрос, действительно, находится в проработке, он носит чисто экономический характер. Если в летний период поток туристов появляется, то в зимний, осенний и весенний период его меньше видно. Как только наши перевозчики железнодорожные сориентируются, что есть возможность, если не отдельный поезд, то хотя бы цеплять вагоны к поезду, который идет из Крыма в Смоленск, они нам обещают посодействовать. Работа продолжается", - сказал Мурадов, отвечая на вопрос, есть ли определенность с открытием пассажирского железнодорожного сообщения между белорусской столицей и крымской столицей. Он также указал, что Крым пользуется большим спросом у жителей Белоруссии. "И дети белорусские приезжают к нам. В этом году принимали группу ребят по линии постоянного представительства в "Артеке". "Артеком" очень многие интересуются. В Крыму работает санаторий "Беларусь". Он постоянно наполнен отдыхающими из Беларуси. Важным направлением я считаю работу наших туроператоров российских и белорусских", - сказал Мурадов. Он отметил, что многие белорусские курортники приезжают по профсоюзной линии. "Мы, конечно, завязываем отношения и с профсоюзами белорусскими, которые позволят увеличивать именно поток из нашей братской и дружественной страны. Ну а как радушно крымчане принимают белорусских, я думаю, это доказывать не надо, это всем известно", - сказал Мурадов.
крым
белоруссия
симферополь
бизнес, россия, крым, белоруссия, симферополь
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, БЕЛОРУССИЯ, СИМФЕРОПОЛЬ
