Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы
Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы
Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года, сообщило министерство. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:06+0300
2025-09-24T09:06+0300
2025-09-24T09:12+0300
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года, сообщило министерство."Минфин России внес в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы", - отмечается в сообщении.Ключевыми приоритетами проекта бюджета на следующую трехлетку является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом.
Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы
