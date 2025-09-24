https://1prime.ru/20250924/nalog-862693362.html

Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы

Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы - 24.09.2025, ПРАЙМ

Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы

Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года, сообщило министерство. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T09:06+0300

2025-09-24T09:06+0300

2025-09-24T09:12+0300

минфин

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83566/95/835669547_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_13f25b053ac1523d54894bcaa7f98207.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года, сообщило министерство."Минфин России внес в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы", - отмечается в сообщении.Ключевыми приоритетами проекта бюджета на следующую трехлетку является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, финансы