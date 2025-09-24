https://1prime.ru/20250924/nds-862693249.html
Минфин предложил пересмотреть нынешний процент НДС
Минфин предложил пересмотреть нынешний процент НДС - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил пересмотреть нынешний процент НДС
Минфин РФ предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров, проект соответствующих поправок в... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:05+0300
2025-09-24T09:05+0300
2025-09-24T09:05+0300
экономика
минфин
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/57/829575756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_891ff4c79c8410bdca4cb29d09a86a00.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ.Минфин РФ предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров, проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые в случае принятия должны заработать с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщает министерство."Пересмотр стандартной ставки НДС на 2 процентных пункта (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие" - говорится в сообщении.Сейчас базовая ставка НДС в 20% применяется в России по умолчанию ко всем операциям, если нет льгот. Льготная ставка 10% действует в отношении многих продовольственных и детских товаров, лекарств, изданий периодической печати, книг, а также в отношении племенных сельскохозяйственных животных.
https://1prime.ru/20250924/minfin-862693142.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/57/829575756_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c60eb2742feff9fff91112679652bb04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, бизнес, рф
Экономика, Минфин, Бизнес, РФ
Минфин предложил пересмотреть нынешний процент НДС
Минфин предложил пересмотреть НДС, сохранив ставку в 10% на социально значимые товары
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ.Минфин РФ предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров, проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые в случае принятия должны заработать с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщает министерство.
"Пересмотр стандартной ставки НДС на 2 процентных пункта (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие" - говорится в сообщении.
Сейчас базовая ставка НДС в 20% применяется в России по умолчанию ко всем операциям, если нет льгот. Льготная ставка 10% действует в отношении многих продовольственных и детских товаров, лекарств, изданий периодической печати, книг, а также в отношении племенных сельскохозяйственных животных.
Минфин озвучил объем предусмотренных средств на кампусы мирового уровня