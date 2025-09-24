Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил пересмотреть нынешний процент НДС - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/nds-862693249.html
Минфин предложил пересмотреть нынешний процент НДС
Минфин предложил пересмотреть нынешний процент НДС - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил пересмотреть нынешний процент НДС
Минфин РФ предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров, проект соответствующих поправок в... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:05+0300
2025-09-24T09:05+0300
экономика
минфин
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/57/829575756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_891ff4c79c8410bdca4cb29d09a86a00.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ.Минфин РФ предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров, проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые в случае принятия должны заработать с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщает министерство."Пересмотр стандартной ставки НДС на 2 процентных пункта (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие" - говорится в сообщении.Сейчас базовая ставка НДС в 20% применяется в России по умолчанию ко всем операциям, если нет льгот. Льготная ставка 10% действует в отношении многих продовольственных и детских товаров, лекарств, изданий периодической печати, книг, а также в отношении племенных сельскохозяйственных животных.
https://1prime.ru/20250924/minfin-862693142.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/57/829575756_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c60eb2742feff9fff91112679652bb04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин, бизнес, рф
Экономика, Минфин, Бизнес, РФ
09:05 24.09.2025
 
Минфин предложил пересмотреть нынешний процент НДС

Минфин предложил пересмотреть НДС, сохранив ставку в 10% на социально значимые товары

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоги
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Налоги. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ.Минфин РФ предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров, проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые в случае принятия должны заработать с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщает министерство.
"Пересмотр стандартной ставки НДС на 2 процентных пункта (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие" - говорится в сообщении.
Сейчас базовая ставка НДС в 20% применяется в России по умолчанию ко всем операциям, если нет льгот. Льготная ставка 10% действует в отношении многих продовольственных и детских товаров, лекарств, изданий периодической печати, книг, а также в отношении племенных сельскохозяйственных животных.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Минфин озвучил объем предусмотренных средств на кампусы мирового уровня
09:02
 
ЭкономикаМинфинБизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала