Банк России примет во внимание эффект пересмотра НДС - 24.09.2025
Банк России примет во внимание эффект пересмотра НДС
Банк России примет во внимание эффект пересмотра НДС - 24.09.2025, ПРАЙМ
Банк России примет во внимание эффект пересмотра НДС
ЦБ РФ будет принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты пересмотра НДС на инфляционные ожидания и отразит это в октябрьском прогнозе, сообщает... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T11:28+0300
2025-09-24T11:28+0300
экономика
россия
банк россии
минфин рф
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты пересмотра НДС на инфляционные ожидания и отразит это в октябрьском прогнозе, сообщает пресс-служба Банка России "Мы будем принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты пересмотра НДС на инфляционные ожидания. Отразим это при уточнении прогноза 24 октября", - говорится в сообщении. Минфин России предложил с 2026 года пересмотреть налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны. Налог на добавленную стоимость впервые был введен в России с 1992 года, изначально его ставка была 28%. Однако с тех пор он несколько раз менялся. Уже в 1993 году базовая ставка была снижена до 20% и появилась льготная ставка в 10% для товаров из утверждаемого правительством перечня. В 2004 года базовая ставка была снижена до 18%, а с 2019 года снова повышена до 20%. При этом льготная ставка для социально значимых товаров сохранилась.
россия, банк россии, минфин рф, финансы
Экономика, РОССИЯ, Банк России, Минфин РФ, Финансы
11:28 24.09.2025
 
Банк России примет во внимание эффект пересмотра НДС

ЦБ примет во внимание эффект пересмотра НДС с точки зрения инфляционных ожиданий

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты пересмотра НДС на инфляционные ожидания и отразит это в октябрьском прогнозе, сообщает пресс-служба Банка России
"Мы будем принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты пересмотра НДС на инфляционные ожидания. Отразим это при уточнении прогноза 24 октября", - говорится в сообщении.
Минфин России предложил с 2026 года пересмотреть налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны.
Налог на добавленную стоимость впервые был введен в России с 1992 года, изначально его ставка была 28%. Однако с тех пор он несколько раз менялся. Уже в 1993 году базовая ставка была снижена до 20% и появилась льготная ставка в 10% для товаров из утверждаемого правительством перечня.
В 2004 года базовая ставка была снижена до 18%, а с 2019 года снова повышена до 20%. При этом льготная ставка для социально значимых товаров сохранилась.
