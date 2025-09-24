https://1prime.ru/20250924/nds-862702702.html
Банк России примет во внимание эффект пересмотра НДС
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты пересмотра НДС на инфляционные ожидания и отразит это в октябрьском прогнозе, сообщает пресс-служба Банка России "Мы будем принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты пересмотра НДС на инфляционные ожидания. Отразим это при уточнении прогноза 24 октября", - говорится в сообщении. Минфин России предложил с 2026 года пересмотреть налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны. Налог на добавленную стоимость впервые был введен в России с 1992 года, изначально его ставка была 28%. Однако с тех пор он несколько раз менялся. Уже в 1993 году базовая ставка была снижена до 20% и появилась льготная ставка в 10% для товаров из утверждаемого правительством перечня. В 2004 года базовая ставка была снижена до 18%, а с 2019 года снова повышена до 20%. При этом льготная ставка для социально значимых товаров сохранилась.
В ЦБ рассказали, как россияне будут выбирать способ расчета