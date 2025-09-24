https://1prime.ru/20250924/nds-862725944.html

Эксперт перечислила товары и услуги, по которым сохранится льготный НДС

Эксперт перечислила товары и услуги, по которым сохранится льготный НДС - 24.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт перечислила товары и услуги, по которым сохранится льготный НДС

Предложенный пересмотр НДС никак не затронет целый ряд товаров и услуг, для части из которых сохранится льготная ставка в 10%, а для части этот налог и вовсе... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T17:30+0300

2025-09-24T17:30+0300

2025-09-24T17:30+0300

экономика

минфин рф

бизнес

ндс

https://cdnn.1prime.ru/img/83338/16/833381657_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_e0c4d4740663ac38b13ceca6f20f9204.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Предложенный пересмотр НДС никак не затронет целый ряд товаров и услуг, для части из которых сохранится льготная ставка в 10%, а для части этот налог и вовсе нулевой, рассказала РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук. Минфин России предложил с 2026 года пересмотреть налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. "Пересмотр НДС распространяется не на все товары. Есть товары, на которые ставка налога как была, так и останется 10%. В частности, это социально значимые товары, перечисленные в пункте 2 статьи 164 НК. Конкретные наименования товаров и коды видов утверждает правительство", - сказала Мемрук. "10%-ная ставка НДС сохранится, в частности, на продовольственные товары: ...это мясо, молоко, яйцо, рыба, крупы, макаронные изделия, овощи, продукты для детей, диабетиков. Товары для детей... детскую одежду и обувь, детские кроватки, матрацы, игрушки. Плюс периодические печатные издания и книги, связанные с образованием, наукой и культурой (с минимальными объемами рекламы и без эротики)", - перечислила эксперт. Также пересмотр НДС не распространится на медицинские товары как отечественного, так и зарубежного производства, в том числе лекарства (и те, что готовят в рецептурных отделах аптек, в том числе на спирту), медицинские изделия, имеющие регистрационное удостоверение, добавила Мемрук. Также до 31 декабря 2027 года (включительно) 10%-ная ставка НДС сохранена по большинству услуг внутренних воздушных перевозок - как пассажиров, так и багажа, отмечает она. "Добавлю, что общепит при определенных условиях вообще освобожден от НДС по статье 149 НК РФ. Сумма доходов за предыдущий календарный год не должна превышать 2 миллиарда рублей (фактически речь о малом бизнесе). Причем с 1 октября 2025 года этот порог повышен до 3 миллиардов. Также доля профильных ("общепитовских") доходов должна быть 70 и более процентов, а зарплаты сотрудникам - не ниже, чем в общем по региону", - сказала Мемрук. Также освобождены от НДС самые необходимые медуслуги, если у того, кто их оказывает, есть лицензия, добавила Мемрук. Речь идет об услугах, оказываемых в рамках ОМС, по диагностике, профилактике, лечению и санпросвещению, а также беременным, новорожденным, инвалидам и наркологическим больным, по скорой помощи, по дежурству медперсонала у постели больного и так далее, добавила Мемрук. "Образовательные услуги (исключая сдачу в аренду помещений, консультации) вообще не облагаются НДС, если их оказывает лицензируемая НКО с правом на образовательную деятельность", - указала эксперт. НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны. Налог на добавленную стоимость впервые был введен в России с 1992 года, изначально его ставка была 28%. Однако с тех пор он несколько раз менялся. Уже в 1993 году базовая ставка была снижена до 20% и появилась льготная ставка в 10% для товаров из утверждаемого правительством перечня. В 2004 года базовая ставка была снижена до 18%, а с 2019 года снова повышена до 20%. При этом льготная ставка для социально значимых товаров сохранилась.

https://1prime.ru/20250923/fns-862650888.html

https://1prime.ru/20250924/mishustin-862721324.html

https://1prime.ru/20250924/nds-862702702.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, бизнес, ндс