https://1prime.ru/20250924/novorossiysk-862708047.html
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров - 24.09.2025, ПРАЙМ
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, сообщает глава города Андрей Кравченко. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T13:35+0300
2025-09-24T13:35+0300
2025-09-24T13:35+0300
новороссийск
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84190/64/841906476_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_9ee6ccaccd8c74ee0370dea70a3bf94a.jpg
КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, сообщает глава города Андрей Кравченко. Ранее Кравченко объявил, что в городе звучит сирена - сигнал "Внимание всем" в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров (БЭК) и БПЛА. "В Новороссийске идёт отражение атаки БЭК. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал он в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250922/uscherb-862623379.html
новороссийск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84190/64/841906476_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_c1d0bb65a8a4364d6de30c729eef6e19.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, россия, общество
НОВОРОССИЙСК, РОССИЯ, Общество
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
Глава Новороссийска объявил о сирене в городе в связи с угрозой атаки БЭК и БПЛА