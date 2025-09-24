https://1prime.ru/20250924/novorossiysk-862708047.html

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

новороссийск

россия

общество

КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, сообщает глава города Андрей Кравченко. Ранее Кравченко объявил, что в городе звучит сирена - сигнал "Внимание всем" в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров (БЭК) и БПЛА. "В Новороссийске идёт отражение атаки БЭК. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал он в Telegram-канале.

