В Новороссийске сообщили о погибших при атаке БПЛА
2025-09-24T13:58+0300
КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали после атаки БПЛА в Новороссийске, отражение атаки продолжается, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. "Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие… По предварительной информации известно о двух погибших, три человека пострадали", - написал он в Telegram-канале.
13:58 24.09.2025
 
В Новороссийске сообщили о погибших при атаке БПЛА

КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали после атаки БПЛА в Новороссийске, отражение атаки продолжается, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
"Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие… По предварительной информации известно о двух погибших, три человека пострадали", - написал он в Telegram-канале.
"Газпром нефтехим Салават" подвергся новой атаке беспилотниками
