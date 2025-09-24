https://1prime.ru/20250924/novorossiysk-862709174.html
В Новороссийске сообщили о погибших при атаке БПЛА
В Новороссийске сообщили о погибших при атаке БПЛА - 24.09.2025, ПРАЙМ
В Новороссийске сообщили о погибших при атаке БПЛА
По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали после атаки БПЛА в Новороссийске, отражение атаки продолжается, сообщил глава Кубани Вениамин... | 24.09.2025, ПРАЙМ
КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали после атаки БПЛА в Новороссийске, отражение атаки продолжается, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. "Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие… По предварительной информации известно о двух погибших, три человека пострадали", - написал он в Telegram-канале.
