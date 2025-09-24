Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новороссийске при атаке БПЛА повредился офис КТК - 24.09.2025
В Новороссийске при атаке БПЛА повредился офис КТК
В Новороссийске при атаке БПЛА повредился офис КТК - 24.09.2025, ПРАЙМ
В Новороссийске при атаке БПЛА повредился офис КТК
Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T14:56+0300
2025-09-24T14:56+0300
россия
новороссийск
ктк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании. "Сегодня в середине рабочего дня на центр г. Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р". Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение", - говорится в сообщении КТК. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован, добавили в компании. Также в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании.Позднее в компании уточнили информацию по одному из раненых сотрудников. "Имеются огнестрельные осколочные ранения, что может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части БПЛА", - прокомментировали в компании.Что касается работы нефтяного терминала КТК, расположенного под Новороссийском в Южной Озереевке, то он продолжает работу, следует из сообщения компании."Если бы терминал прекратил работу, мы бы сообщили", - ответили в КТК на соответствующий вопрос.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
новороссийск
Новости
россия, новороссийск, ктк
РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК, КТК
14:56 24.09.2025
 
В Новороссийске при атаке БПЛА повредился офис КТК

В Новороссийске в результате атаки БПЛА поврежден офис КТК, где ранено двое работников

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании.
"Сегодня в середине рабочего дня на центр г. Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р". Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение", - говорится в сообщении КТК.
Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован, добавили в компании. Также в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании.
Позднее в компании уточнили информацию по одному из раненых сотрудников. "Имеются огнестрельные осколочные ранения, что может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части БПЛА", - прокомментировали в компании.
Что касается работы нефтяного терминала КТК, расположенного под Новороссийском в Южной Озереевке, то он продолжает работу, следует из сообщения компании.
"Если бы терминал прекратил работу, мы бы сообщили", - ответили в КТК на соответствующий вопрос.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
