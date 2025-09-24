https://1prime.ru/20250924/novorossiysk-862710753.html

В Новороссийске при атаке БПЛА повредился офис КТК

В Новороссийске при атаке БПЛА повредился офис КТК - 24.09.2025, ПРАЙМ

В Новороссийске при атаке БПЛА повредился офис КТК

Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T14:56+0300

2025-09-24T14:56+0300

2025-09-24T14:56+0300

россия

новороссийск

ктк

https://cdnn.1prime.ru/img/84190/64/841906476_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_9ee6ccaccd8c74ee0370dea70a3bf94a.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании. "Сегодня в середине рабочего дня на центр г. Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р". Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение", - говорится в сообщении КТК. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован, добавили в компании. Также в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании.Позднее в компании уточнили информацию по одному из раненых сотрудников. "Имеются огнестрельные осколочные ранения, что может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части БПЛА", - прокомментировали в компании.Что касается работы нефтяного терминала КТК, расположенного под Новороссийском в Южной Озереевке, то он продолжает работу, следует из сообщения компании."Если бы терминал прекратил работу, мы бы сообщили", - ответили в КТК на соответствующий вопрос.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://1prime.ru/20250922/uscherb-862623379.html

новороссийск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новороссийск, ктк