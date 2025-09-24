В Новороссийске ввели режим ЧС

https://1prime.ru/20250924/novorossiysk-862717997.html

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Новороссийске, где сохраняется угроза применения безэкипажных катеров и БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли. "В Новороссийске введен режим ЧС... Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников не приближайтесь к ним и сообщайте об их местонахождении на номер 112", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.

