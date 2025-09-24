Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новороссийске ввели режим ЧС - 24.09.2025
Режим ЧС введен в Новороссийске, где сохраняется угроза применения безэкипажных катеров и БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Новороссийске, где сохраняется угроза применения безэкипажных катеров и БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли. "В Новороссийске введен режим ЧС... Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников не приближайтесь к ним и сообщайте об их местонахождении на номер 112", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
15:33 24.09.2025
 
В Новороссийске ввели режим ЧС

Глава Новороссийска Кравченко объявил в городе режим ЧС

Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Новороссийске, где сохраняется угроза применения безэкипажных катеров и БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли.
"В Новороссийске введен режим ЧС... Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников не приближайтесь к ним и сообщайте об их местонахождении на номер 112", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Заголовок открываемого материала