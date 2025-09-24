В ОП предложили квалифицировать случаи мошенничества с выплатами военным

https://1prime.ru/20250924/op-862686992.html

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Случаи мошенничества с выплатами военнослужащим в рамках СВО следует квалифицировать как диверсию, считает член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Ранее пресс-служба Нижневартовского городского суда сообщала, что пятеро жителей Югры обвиняются в создании организованной группы ради хищения денег путем заключения фиктивных браков с участниками СВО ради выплат. Потерпевшими по делу являются сами участники СВО и члены их семей. "История в Нижневартовске показывает как слаженно сработали органы МВД и Следственного комитета Российской Федерации. Считаю, что для осознания тяжести своих действий, а также тем, что они вводили в заблуждение наших военнослужащих, то есть, фактически, совершали действия, направленные на нанесение вреда здоровью людей, и эти действия могли совершаться в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации, то квалифицировать деяния таких "чёрных" вдов надо и по статье 281 Уголовного кодекса Российской Федерации "диверсия", - рассказал Машаров РИА Новости. Машаров подчеркнул, что вопросы выплат по линии СВО находятся под контролем президента России и органов ФСБ, а все лица, пытавшиеся незаконно обогатиться на этом, будут нести ответственность по всей строгости закона и "большому перечню статей" Уголовного кодекса Российской Федерации. "У подобных людей нет ни совести ни морали, но наверняка остался страх отправиться в места лишения свободы на 10-15 лет. Выплаты должны быть под чётким контролем органов прокуратуры и Фонда Защитники Отечества", - добавил Машаров.

