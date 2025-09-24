https://1prime.ru/20250924/peskov-862698504.html
Песков рассказал о макроэкономической стабильности России
политика
россия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою устойчивость, Россия сохраняет макроэкономическую стабильность", - сказал Песков в интервью радио РБК.
