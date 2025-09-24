https://1prime.ru/20250924/peskov-862698616.html

Песков ответил, планируется ли телефонный звонок Путина и Трампа

Песков ответил, планируется ли телефонный звонок Путина и Трампа - 24.09.2025, ПРАЙМ

Песков ответил, планируется ли телефонный звонок Путина и Трампа

Телефонный звонок президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но может быть организован в любое время, сообщил... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T10:31+0300

2025-09-24T10:31+0300

2025-09-24T10:31+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Телефонный звонок президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но может быть организован в любое время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока планов таких не было, но в любой момент он может быть организован", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-

https://1prime.ru/20250923/peskov-862659807.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, сша