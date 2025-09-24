Песков ответил, планируется ли телефонный звонок Путина и Трампа

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
сша
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Телефонный звонок президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но может быть организован в любое время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока планов таких не было, но в любой момент он может быть организован", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, сша
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
10:31 24.09.2025
 
© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Телефонный звонок президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но может быть организован в любое время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока планов таких не было, но в любой момент он может быть организован", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Песков указал на беспочвенность обвинений в адрес российских военных
Вчера, 13:37
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампСША
 
 
