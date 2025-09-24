https://1prime.ru/20250924/peskov-862698616.html
Песков ответил, планируется ли телефонный звонок Путина и Трампа
Песков ответил, планируется ли телефонный звонок Путина и Трампа - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков ответил, планируется ли телефонный звонок Путина и Трампа
Телефонный звонок президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но может быть организован в любое время, сообщил... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:31+0300
2025-09-24T10:31+0300
2025-09-24T10:31+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Телефонный звонок президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но может быть организован в любое время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока планов таких не было, но в любой момент он может быть организован", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
https://1prime.ru/20250923/peskov-862659807.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, сша
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
Песков ответил, планируется ли телефонный звонок Путина и Трампа
Песков: звонок Путина и Трампа пока не планируется, но может быть организован