Песков: Путин отмечал важность решения первопричины конфликта на Украине
Песков: Путин отмечал важность решения первопричины конфликта на Украине - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков: Путин отмечал важность решения первопричины конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость разрешить первопричины конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:33+0300
2025-09-24T10:33+0300
2025-09-24T10:33+0300
политика
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость разрешить первопричины конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для того, чтобы эти интересы (России - ред.) обеспечить, нам нужно урегулировать проблемы первопричин этого конфликта. Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать эти первопричины, решить эту проблему первопричин", - сказал Песков в интервью радио РБК.
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
