Песков: Путин отмечал важность решения первопричины конфликта на Украине

2025-09-24T10:33+0300

политика

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость разрешить первопричины конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для того, чтобы эти интересы (России - ред.) обеспечить, нам нужно урегулировать проблемы первопричин этого конфликта. Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать эти первопричины, решить эту проблему первопричин", - сказал Песков в интервью радио РБК.

украина

россия, украина, владимир путин, дмитрий песков