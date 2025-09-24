https://1prime.ru/20250924/peskov-862699353.html
Россия перенаправит потоки энергоресурсов на другие рынки, сообщил Песков
Россия перенаправит потоки энергоресурсов на другие рынки, сообщил Песков - 24.09.2025, ПРАЙМ
Россия перенаправит потоки энергоресурсов на другие рынки, сообщил Песков
РФ успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов на другие рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:35+0300
2025-09-24T10:35+0300
2025-09-24T10:35+0300
энергетика
дмитрий песков
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. РФ успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов на другие рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что Россия достаточно успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов в другие направления, на другие рынки... Мы передислоцируем в другие направления. Для нас премиальными рынками перестают быть рынки европейцев и становятся рынки на Востоке", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://1prime.ru/20250923/peskov-862659692.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f86d3e8ff3ef4e2da126a64bbfcf2cd5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, рф
Энергетика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, РФ
Россия перенаправит потоки энергоресурсов на другие рынки, сообщил Песков
Песков: для России премиальными рынками энергоресурсов становятся рынки на Востоке