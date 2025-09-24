https://1prime.ru/20250924/peskov-862699353.html

Россия перенаправит потоки энергоресурсов на другие рынки, сообщил Песков

2025-09-24T10:35+0300

энергетика

дмитрий песков

россия

рф

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. РФ успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов на другие рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что Россия достаточно успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов в другие направления, на другие рынки... Мы передислоцируем в другие направления. Для нас премиальными рынками перестают быть рынки европейцев и становятся рынки на Востоке", - сказал Песков в интервью радио РБК.

