Песков рассказал об экономической ситуации в мире

Песков рассказал об экономической ситуации в мире

2025-09-24T10:35+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации. В мире по сути исчезла возможность экономического анализа", - сказал Песков в интервью радио РБК.

