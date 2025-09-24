Песков рассказал об экономической ситуации в мире

https://1prime.ru/20250924/peskov-862699470.html
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации. В мире по сути исчезла возможность экономического анализа", - сказал Песков в интервью радио РБК.
