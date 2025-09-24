https://1prime.ru/20250924/peskov-862699933.html

В Кремле ответили Трампу, сравнившему Россию с бумажным тигром

2025-09-24T10:40+0300

2025-09-24T10:40+0300

2025-09-24T10:40+0300

политика

россия

дональд трамп

дмитрий песков

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909905_0:114:3236:1934_1920x0_80_0_0_952005bb5f73fa0d38178865c5629342.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа, что Россия — это "бумажный тигр", заявил, что Россия, скорее, не тигр, а медведь, и бумажных медведей не бывает. "Бумажный тигр была использована фраза в отношении нашей экономики… Россия никак не тигр, все-таки больше Россия ассоциируется с медведем, бумажных медведей не бывает", - сказал Песков в эфире радио РБК. -0-

сша

2025

россия, дональд трамп, дмитрий песков, сша