В Кремле ответили Трампу, сравнившему Россию с бумажным тигром
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа, что Россия — это "бумажный тигр", заявил, что Россия, скорее, не тигр, а медведь, и бумажных медведей не бывает. "Бумажный тигр была использована фраза в отношении нашей экономики… Россия никак не тигр, все-таки больше Россия ассоциируется с медведем, бумажных медведей не бывает", - сказал Песков в эфире радио РБК. -0-
