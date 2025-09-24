Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о контактах Лаврова на полях Генассамблеи ООН - 24.09.2025
Песков рассказал о контактах Лаврова на полях Генассамблеи ООН
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россию на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке представляет глава МИД Сергей Лавров, который сегодня планирует контакты, они, несомненно, будут содержательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Многие мировые лидеры съехались в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею. Нашу делегацию будет возглавлять Сергей Лавров, министр иностранных дел. И, если я не ошибаюсь, с сегодняшнего дня он начинает свои очень-очень активные контакты, которые, несомненно, будут очень содержательными", - сказал Песков в интервью радио РБК.
10:49 24.09.2025
 
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россию на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке представляет глава МИД Сергей Лавров, который сегодня планирует контакты, они, несомненно, будут содержательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Многие мировые лидеры съехались в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею. Нашу делегацию будет возглавлять Сергей Лавров, министр иностранных дел. И, если я не ошибаюсь, с сегодняшнего дня он начинает свои очень-очень активные контакты, которые, несомненно, будут очень содержательными", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Песков: Путин отмечал важность решения первопричины конфликта на Украине
Политика
 
 
