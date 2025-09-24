https://1prime.ru/20250924/peskov-862700396.html

Песков рассказал о контактах Лаврова на полях Генассамблеи ООН

Песков рассказал о контактах Лаврова на полях Генассамблеи ООН - 24.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о контактах Лаврова на полях Генассамблеи ООН

Россию на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке представляет глава МИД Сергей Лавров, который сегодня планирует контакты, они, несомненно, будут содержательны,... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T10:49+0300

2025-09-24T10:49+0300

2025-09-24T10:49+0300

политика

нью-йорк

дмитрий песков

оон

мид

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россию на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке представляет глава МИД Сергей Лавров, который сегодня планирует контакты, они, несомненно, будут содержательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Многие мировые лидеры съехались в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею. Нашу делегацию будет возглавлять Сергей Лавров, министр иностранных дел. И, если я не ошибаюсь, с сегодняшнего дня он начинает свои очень-очень активные контакты, которые, несомненно, будут очень содержательными", - сказал Песков в интервью радио РБК.

https://1prime.ru/20250924/peskov-862698978.html

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нью-йорк, дмитрий песков, оон, мид, сергей лавров