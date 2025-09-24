https://1prime.ru/20250924/peskov-862700654.html
Песков рассказал о роли России в европейской безопасности
Песков рассказал о роли России в европейской безопасности - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о роли России в европейской безопасности
Россия является неотъемлемой частью европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия является неотъемлемой частью европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности. Поэтому все разговоры о европейской безопасности, без России или в ущерб России, по меньшей мере несостоятельны", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Песков рассказал о роли России в европейской безопасности
Песков: Россия является неотъемлемой частью европейской безопасности
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия является неотъемлемой частью европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности. Поэтому все разговоры о европейской безопасности, без России или в ущерб России, по меньшей мере несостоятельны", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
