Песков рассказал о роли России в европейской безопасности

Песков рассказал о роли России в европейской безопасности - 24.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о роли России в европейской безопасности

24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия является неотъемлемой частью европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности. Поэтому все разговоры о европейской безопасности, без России или в ущерб России, по меньшей мере несостоятельны", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-

2025

