Песков прокомментировал поиски Трампа путей урегулирования на Украине - 24.09.2025
Песков прокомментировал поиски Трампа путей урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Трамп сохраняет политическую волю прилагать усилия для поисков урегулирования на Украине", - сказал Песков в интервью радио РБК. По его словам, сейчас в арсенале американского лидера доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского. -0-
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
10:57 24.09.2025
 
Песков прокомментировал поиски Трампа путей урегулирования на Украине

Песков: Трамп проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования на Украине

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Трамп сохраняет политическую волю прилагать усилия для поисков урегулирования на Украине", - сказал Песков в интервью радио РБК.
По его словам, сейчас в арсенале американского лидера доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского. -0-
