Песков прокомментировал работу Всемирной торговой организации

2025-09-24T10:58+0300

2025-09-24T10:58+0300

2025-09-24T10:58+0300

экономика

дмитрий песков

вто

рф

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) перестала работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "ВТО не действует, можно сказать однозначно здесь без экивоков, без дипломатии. ВТО перестала работать", - сказал Песков в интервью радио РБК.

рф

