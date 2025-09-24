https://1prime.ru/20250924/peskov-862701080.html
Песков прокомментировал работу Всемирной торговой организации
Песков прокомментировал работу Всемирной торговой организации - 24.09.2025
Песков прокомментировал работу Всемирной торговой организации
Всемирная торговая организация (ВТО) перестала работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) перестала работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "ВТО не действует, можно сказать однозначно здесь без экивоков, без дипломатии. ВТО перестала работать", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Песков прокомментировал работу Всемирной торговой организации
Песков: Всемирная торговая организация перестала работать
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) перестала работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"ВТО не действует, можно сказать однозначно здесь без экивоков, без дипломатии. ВТО перестала работать", - сказал Песков в интервью радио РБК.
