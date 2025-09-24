https://1prime.ru/20250924/peskov-862701307.html

Песков рассказал о выполнении социальных обязательств в России

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Все социальные обязательства в РФ выполняются и будут выполняться в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью радио РБК Песков назвал сбалансированным проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Все социальные обязательства выполняются и будут выполняться... в полном объеме", - сказал Песков. -0-

