Песков рассказал о выполнении социальных обязательств в России
Песков рассказал о выполнении социальных обязательств в России - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о выполнении социальных обязательств в России
Все социальные обязательства в РФ выполняются и будут выполняться в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Все социальные обязательства в РФ выполняются и будут выполняться в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью радио РБК Песков назвал сбалансированным проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Все социальные обязательства выполняются и будут выполняться... в полном объеме", - сказал Песков. -0-
