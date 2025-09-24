Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны
Песков: разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны
Все разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК. | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Все разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК. "То есть вы не можете разбираться с европейской безопасностью в ущерб безопасности России. Тем более, кто бы что ни говорил, даже сейчас Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности. Поэтому все разговоры о безопасности без России или в ущерб России, по меньшей мере, несостоятельны. На самом деле, опасны и неприемлемы для нас", - заявил Песков. Он отметил, что Путин неоднократно предлагал всему миру решить проблемы первопричин конфликта с Украиной, но звучали отказы со стороны США и Европы, которая говорила, что Россия не должна участвовать в обсуждении вопросов европейкой безопасности. А это противоречит постулату о неделимости безопасности, отметил пресс-секретарь главы государства. -0-
11:05 24.09.2025
 
Песков: разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Все разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК.
"То есть вы не можете разбираться с европейской безопасностью в ущерб безопасности России. Тем более, кто бы что ни говорил, даже сейчас Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности. Поэтому все разговоры о безопасности без России или в ущерб России, по меньшей мере, несостоятельны. На самом деле, опасны и неприемлемы для нас", - заявил Песков.
Он отметил, что Путин неоднократно предлагал всему миру решить проблемы первопричин конфликта с Украиной, но звучали отказы со стороны США и Европы, которая говорила, что Россия не должна участвовать в обсуждении вопросов европейкой безопасности. А это противоречит постулату о неделимости безопасности, отметил пресс-секретарь главы государства. -0-
