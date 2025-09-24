https://1prime.ru/20250924/peskov-862701445.html

Песков: разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны

Песков: разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны - 24.09.2025, ПРАЙМ

Песков: разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны

Все разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T11:05+0300

2025-09-24T11:05+0300

2025-09-24T11:05+0300

политика

россия

украина

сша

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_d26ff864883ab2c3568c5e486a1517b0.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Все разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК. "То есть вы не можете разбираться с европейской безопасностью в ущерб безопасности России. Тем более, кто бы что ни говорил, даже сейчас Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности. Поэтому все разговоры о безопасности без России или в ущерб России, по меньшей мере, несостоятельны. На самом деле, опасны и неприемлемы для нас", - заявил Песков. Он отметил, что Путин неоднократно предлагал всему миру решить проблемы первопричин конфликта с Украиной, но звучали отказы со стороны США и Европы, которая говорила, что Россия не должна участвовать в обсуждении вопросов европейкой безопасности. А это противоречит постулату о неделимости безопасности, отметил пресс-секретарь главы государства. -0-

https://1prime.ru/20250924/peskov-862700044.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, дмитрий песков