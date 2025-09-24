https://1prime.ru/20250924/peskov-862701568.html
Россия сможет довести оценку событий вокруг Украины до США, сообщил Песков
Россия сможет довести оценку событий вокруг Украины до США, сообщил Песков - 24.09.2025, ПРАЙМ
Россия сможет довести оценку событий вокруг Украины до США, сообщил Песков
У России будет возможность довести оценку событий вокруг Украины до американской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T11:07+0300
2025-09-24T11:07+0300
2025-09-24T11:07+0300
политика
россия
дмитрий песков
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. У России будет возможность довести оценку событий вокруг Украины до американской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас будет возможность довести нашу оценку последних событий до американской стороны", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://1prime.ru/20250924/peskov-862700761.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bf4eac90e695a6d54fb147196803e658.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, украина, сша
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, УКРАИНА, США
Россия сможет довести оценку событий вокруг Украины до США, сообщил Песков
Песков: у РФ будет возможность довести до США оценку событий на Украине