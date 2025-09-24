https://1prime.ru/20250924/peskov-862701678.html

В Кремле не получили ответа от Киева на предложение по рабочим группам

политика

россия

киев

дмитрий песков

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Киев по-прежнему не дал ответа на предложение по рабочим группам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Украинская сторона абсолютно на это не ответила, это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы. Более того, никакого ответа не получено, никакого желания из Киева не проявлено", - сказал Песков в интервью радио РБК.

киев

