Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле не получили ответа от Киева на предложение по рабочим группам - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250924/peskov-862701678.html
В Кремле не получили ответа от Киева на предложение по рабочим группам
В Кремле не получили ответа от Киева на предложение по рабочим группам - 24.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле не получили ответа от Киева на предложение по рабочим группам
Киев по-прежнему не дал ответа на предложение по рабочим группам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T11:08+0300
2025-09-24T11:08+0300
политика
россия
киев
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852773_0:70:3391:1977_1920x0_80_0_0_06ff5bbf2fb7911925a257825554a55e.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Киев по-прежнему не дал ответа на предложение по рабочим группам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Украинская сторона абсолютно на это не ответила, это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы. Более того, никакого ответа не получено, никакого желания из Киева не проявлено", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://1prime.ru/20250924/peskov-862699818.html
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852773_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_aa8d46258e4190e75e8909a73afb0b55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, киев, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Киев, Дмитрий Песков
11:08 24.09.2025
 
В Кремле не получили ответа от Киева на предложение по рабочим группам

Песков: Кремле все еще не получили ответа от Киева на предложение по рабочим группам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Киев по-прежнему не дал ответа на предложение по рабочим группам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украинская сторона абсолютно на это не ответила, это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы. Более того, никакого ответа не получено, никакого желания из Киева не проявлено", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Песков рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
10:38
 
ПолитикаРОССИЯКиевДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала