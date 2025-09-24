https://1prime.ru/20250924/peskov-862701783.html

Песков рассказал о востребованности формата прямой линии президента

Песков рассказал о востребованности формата прямой линии президента - 24.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о востребованности формата прямой линии президента

Формат прямой линии президента РФ Владимира Путина не устарел, он востребован, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T11:10+0300

2025-09-24T11:10+0300

2025-09-24T11:10+0300

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853702842_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_f76cf822bc0ef903788ac90c4c17b265.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Формат прямой линии президента РФ Владимира Путина не устарел, он востребован, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, формат не устарел, он востребован гражданами нашей страны", - сказал Песков в интервью радио РБК.

https://1prime.ru/20250924/peskov-862698978.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, владимир путин