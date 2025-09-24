https://1prime.ru/20250924/peskov-862701783.html
Песков рассказал о востребованности формата прямой линии президента
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Формат прямой линии президента РФ Владимира Путина не устарел, он востребован, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, формат не устарел, он востребован гражданами нашей страны", - сказал Песков в интервью радио РБК.
