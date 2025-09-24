https://1prime.ru/20250924/peskov-862701897.html
Песков рассказал об идеях украинцев по месту встречи Путина и Зеленского
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Украинцы сыпят большим количеством предложений по месту возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Украинцы сыпят большим количество предложений, называют огромное количество стран. И упирались вначале вовсе не на Казахстан, а упирались на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
