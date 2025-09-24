https://1prime.ru/20250924/peskov-862701897.html

Песков рассказал об идеях украинцев по месту встречи Путина и Зеленского

2025-09-24T11:12+0300

2025-09-24T11:12+0300

2025-09-24T11:13+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3d1a072b01da6b9234b639040823cb65.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Украинцы сыпят большим количеством предложений по месту возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Украинцы сыпят большим количество предложений, называют огромное количество стран. И упирались вначале вовсе не на Казахстан, а упирались на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-

https://1prime.ru/20250924/peskov-862700396.html

2025

россия, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский