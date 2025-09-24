https://1prime.ru/20250924/peskov-862702011.html
Песков рассказал об интересе россиян к прямой линии Путина
2025-09-24T11:15+0300
россия
общество
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Интерес россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина большой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Растущее из года в год количество вопросов свидетельствует о том, что интерес большой", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
