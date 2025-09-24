https://1prime.ru/20250924/peskov-862702121.html
Песков рассказал, что повлияло на оценку Трампа ситуации на Украине
Песков рассказал, что повлияло на оценку Трампа ситуации на Украине - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал, что повлияло на оценку Трампа ситуации на Украине
Версия Владимира Зеленского, с которым встречался президент США Дональд Трамп на полях ГА ООН, могла повлиять на оценку президента США Дональда Трампа, заявил... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T11:17+0300
2025-09-24T11:17+0300
2025-09-24T11:17+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
оон
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Версия Владимира Зеленского, с которым встречался президент США Дональд Трамп на полях ГА ООН, могла повлиять на оценку президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, сейчас, скажем так, в его (Трампа - ред.) арсенале доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://1prime.ru/20250924/peskov-862701568.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_164:0:2769:1954_1920x0_80_0_0_8f1f2e65fca521faaa1dbd6bd621c7d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, оон, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ООН, Владимир Зеленский
Песков рассказал, что повлияло на оценку Трампа ситуации на Украине
Песков: версия Зеленского при встрече с Трампом могла повлиять на оценку президента США