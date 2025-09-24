https://1prime.ru/20250924/peskov-862702121.html

Песков рассказал, что повлияло на оценку Трампа ситуации на Украине

2025-09-24T11:17+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

дмитрий песков

оон

владимир зеленский

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Версия Владимира Зеленского, с которым встречался президент США Дональд Трамп на полях ГА ООН, могла повлиять на оценку президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, сейчас, скажем так, в его (Трампа - ред.) арсенале доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского", - сказал Песков в интервью радио РБК.

