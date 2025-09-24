Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Песков рассказал, что повлияло на оценку Трампа ситуации на Украине
2025-09-24T11:17+0300
2025-09-24T11:17+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Версия Владимира Зеленского, с которым встречался президент США Дональд Трамп на полях ГА ООН, могла повлиять на оценку президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, сейчас, скажем так, в его (Трампа - ред.) арсенале доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского", - сказал Песков в интервью радио РБК.
11:17 24.09.2025
 
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Версия Владимира Зеленского, с которым встречался президент США Дональд Трамп на полях ГА ООН, могла повлиять на оценку президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, сейчас, скажем так, в его (Трампа - ред.) арсенале доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Россия сможет довести оценку событий вокруг Украины до США, сообщил Песков
Россия сможет довести оценку событий вокруг Украины до США, сообщил Песков
11:07
 
