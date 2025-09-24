https://1prime.ru/20250924/peskov-862702237.html
Песков: Путин уже предлагал мирно решить первопричины кризиса на Украине
2025-09-24T11:20+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не раз предлагал мирно урегулировать первопричины конфликта на Украине, но Европа и США ответили жестким отказом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать эти первопричины, решить эту проблему первопричин. Он предлагал это и американцам - до байденовской администрации, да и до Байдена - он предлагал еще и Обаме. Мы помним, это 2007 год. Предлагалось всем, предлагалось всему миру. Но мы услышали жесткие отказы со стороны американцев вести разговоры на эту тему", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
