Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: Путин уже предлагал мирно решить первопричины кризиса на Украине - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250924/peskov-862702237.html
Песков: Путин уже предлагал мирно решить первопричины кризиса на Украине
Песков: Путин уже предлагал мирно решить первопричины кризиса на Украине - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков: Путин уже предлагал мирно решить первопричины кризиса на Украине
Президент РФ Владимир Путин не раз предлагал мирно урегулировать первопричины конфликта на Украине, но Европа и США ответили жестким отказом, заявил... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T11:20+0300
2025-09-24T11:20+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
европа
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не раз предлагал мирно урегулировать первопричины конфликта на Украине, но Европа и США ответили жестким отказом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать эти первопричины, решить эту проблему первопричин. Он предлагал это и американцам - до байденовской администрации, да и до Байдена - он предлагал еще и Обаме. Мы помним, это 2007 год. Предлагалось всем, предлагалось всему миру. Но мы услышали жесткие отказы со стороны американцев вести разговоры на эту тему", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
https://1prime.ru/20250924/poshliny-862699696.html
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bf4eac90e695a6d54fb147196803e658.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, дмитрий песков, европа, украина
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ЕВРОПА, УКРАИНА
11:20 24.09.2025
 
Песков: Путин уже предлагал мирно решить первопричины кризиса на Украине

Песков: Путин не раз предлагал мирно решить первопричины украинского конфликта

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не раз предлагал мирно урегулировать первопричины конфликта на Украине, но Европа и США ответили жестким отказом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать эти первопричины, решить эту проблему первопричин. Он предлагал это и американцам - до байденовской администрации, да и до Байдена - он предлагал еще и Обаме. Мы помним, это 2007 год. Предлагалось всем, предлагалось всему миру. Но мы услышали жесткие отказы со стороны американцев вести разговоры на эту тему", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Песков рассказал о последствиях для США от введения пошлин
10:36
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковЕВРОПАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала