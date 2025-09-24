Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о прогрессе по предложению России о создании рабочих групп - 24.09.2025
Песков рассказал о прогрессе по предложению России о создании рабочих групп
политика
россия
украина
дмитрий песков
сергей лавров
владимир путин
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении России Украине создать рабочие группы для урегулирования конфликта, заявил, что "воз и ныне там". "А воз и ныне там. Киевская сторона, украинская сторона, абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе", - сказал Песков в интервью радио РБК. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
россия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Путин
11:22 24.09.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении России Украине создать рабочие группы для урегулирования конфликта, заявил, что "воз и ныне там".
"А воз и ныне там. Киевская сторона, украинская сторона, абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Песков рассказал об идеях украинцев по месту встречи Путина и Зеленского
Политика РОССИЯ УКРАИНА Дмитрий Песков Сергей Лавров Владимир Путин
 
 
