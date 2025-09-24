https://1prime.ru/20250924/peskov-862702478.html
Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Путина
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет ближе к концу декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет декабрь. Ближе к концу месяца", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
