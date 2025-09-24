Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Путина - 24.09.2025
Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Путина
Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Путина - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Путина
Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет ближе к концу декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T11:24+0300
2025-09-24T11:24+0300
россия
общество
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853709416_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_228edc1c525203d0f166bfc45c4eab6f.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет ближе к концу декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет декабрь. Ближе к концу месяца", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
россия, общество , дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, Владимир Путин
11:24 24.09.2025
 
Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Путина

Песков: прямая линия Путина пройдет ближе к концу декабря

Итоги 2024 года с Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет ближе к концу декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет декабрь. Ближе к концу месяца", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
Песков рассказал о востребованности формата прямой линии президента
РОССИЯ Общество Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала