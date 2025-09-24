Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков ответил, возможна ли встреча Путина и Зеленского без подготовки - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250924/peskov-862702589.html
Песков ответил, возможна ли встреча Путина и Зеленского без подготовки
Песков ответил, возможна ли встреча Путина и Зеленского без подготовки - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков ответил, возможна ли встреча Путина и Зеленского без подготовки
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T11:26+0300
2025-09-24T11:26+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_ca8d4e8225371515303bac5163496ee5.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин сказал, что он готов на встречу (с Зеленским - ред.). Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают "домашнюю работу", как будет произведена подготовка на экспертном уровне. Встречаться без подготовки - это, скорее, такая пиар-акция, обреченная, скорее, на провал", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://1prime.ru/20250924/peskov-862701897.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_db1cc72f2bf5b97cb34131e606eb842a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
11:26 24.09.2025
 
Песков ответил, возможна ли встреча Путина и Зеленского без подготовки

Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
" Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин сказал, что он готов на встречу (с Зеленским - ред.). Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают "домашнюю работу", как будет произведена подготовка на экспертном уровне. Встречаться без подготовки - это, скорее, такая пиар-акция, обреченная, скорее, на провал", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Песков рассказал об идеях украинцев по месту встречи Путина и Зеленского
11:12
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала