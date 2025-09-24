https://1prime.ru/20250924/peskov-862703624.html

Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве

2025-09-24T11:41+0300

политика

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

москва

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ Владимира Зеленского от встречи в Москве: почему бы не приехать, если открыт для диалога. "А почему бы не приехать, если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь", - сказал Песков в интервью радио РБК. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим ранее Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. -0-

москва

2025

россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва