Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250924/peskov-862703624.html
Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве
Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ Владимира Зеленского от встречи в Москве: почему бы не приехать, если открыт для диалога. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T11:41+0300
2025-09-24T11:41+0300
политика
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ Владимира Зеленского от встречи в Москве: почему бы не приехать, если открыт для диалога. "А почему бы не приехать, если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь", - сказал Песков в интервью радио РБК. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим ранее Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. -0-
https://1prime.ru/20250924/peskov-862701897.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва
Политика, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МОСКВА
11:41 24.09.2025
 
Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве

Песков задался вопросом, почему Зеленский не едет в Москву, если он открыт для диалога

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ Владимира Зеленского от встречи в Москве: почему бы не приехать, если открыт для диалога.
"А почему бы не приехать, если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим ранее Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. -0-
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Песков рассказал об идеях украинцев по месту встречи Путина и Зеленского
11:12
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала