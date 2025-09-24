https://1prime.ru/20250924/peskov-862703780.html
Песков призвал Россию выиграть в происходящей вокруг войне
2025-09-24T11:43+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия должна выиграть войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью радио РБК Песков назвал происходящее вокруг России войной. "Сейчас самый острый этап войны, и она достаточно судьбоносна. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего", - сказал Песков.
