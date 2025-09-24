https://1prime.ru/20250924/peskov-862703945.html

Песков отметил отличную защиту Москвы

Песков отметил отличную защиту Москвы - 24.09.2025

Песков отметил отличную защиту Москвы

Москва прекрасно защищена средствами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T11:46+0300

дмитрий песков

москва

россия

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Москва прекрасно защищена средствами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города, которые защищены. Ну, это скорее носит такой пиар-эффект", - сказал Песков в интервью радио РБК.

москва

2025

Новости

