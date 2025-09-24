Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал недавние попытки атаковать Москву - 24.09.2025
Песков прокомментировал недавние попытки атаковать Москву
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Попытка Киева атаковать Москву перед встречей главы США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским направлена на пиар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города, которые защищены - ну, это, скорее, носит такой пиар-эффект. И перед встречей с Трампом, конечно, лучше (для Киева - ред.) активизировать эти действия", - сказал Песков в эфире радио РБК. -0-
11:50 24.09.2025
 
Песков прокомментировал недавние попытки атаковать Москву

Песков: попытки атаковать Москву перед встречей Трампа и Зеленского были пиаром Киева

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Попытка Киева атаковать Москву перед встречей главы США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским направлена на пиар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города, которые защищены - ну, это, скорее, носит такой пиар-эффект. И перед встречей с Трампом, конечно, лучше (для Киева - ред.) активизировать эти действия", - сказал Песков в эфире радио РБК. -0-
Песков прокомментировал происходящее вокруг России
