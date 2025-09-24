https://1prime.ru/20250924/peskov-862704304.html

Песков прокомментировал недавние попытки атаковать Москву

2025-09-24T11:50+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Попытка Киева атаковать Москву перед встречей главы США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским направлена на пиар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города, которые защищены - ну, это, скорее, носит такой пиар-эффект. И перед встречей с Трампом, конечно, лучше (для Киева - ред.) активизировать эти действия", - сказал Песков в эфире радио РБК. -0-

