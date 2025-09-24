Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал заявления Трампа на полях Генассамблеи ООН - 24.09.2025
Политика
Песков прокомментировал заявления Трампа на полях Генассамблеи ООН
Песков прокомментировал заявления Трампа на полях Генассамблеи ООН - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал заявления Трампа на полях Генассамблеи ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях лидера США Дональда Трампа, заявил, что не со всем можно согласиться. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T12:13+0300
2025-09-24T12:13+0300
политика
дмитрий песков
оон
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672554_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_52d1378e74acd39ffa2b960ac435c0bd.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях лидера США Дональда Трампа, заявил, что не со всем можно согласиться. "Активность, разумеется, проявляет и президент Трамп, и приехавший туда (Владимир) Зеленский. Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали. Здесь не со всем можно согласиться", - сказал Песков в интервью радио РБК. Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час.
сша
дмитрий песков, оон, сша, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, ООН, США, Дональд Трамп
12:13 24.09.2025
 
Песков прокомментировал заявления Трампа на полях Генассамблеи ООН

Песков: не со всеми заявлениями Трампа на ГА ООН можно согласиться

Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях лидера США Дональда Трампа, заявил, что не со всем можно согласиться.
"Активность, разумеется, проявляет и президент Трамп, и приехавший туда (Владимир) Зеленский. Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали. Здесь не со всем можно согласиться", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час.
Владимир Зеленский
Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве
11:41
 
Политика Дмитрий Песков ООН США Дональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала