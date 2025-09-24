https://1prime.ru/20250924/peskov-862704923.html

Песков прокомментировал заявления Трампа на полях Генассамблеи ООН

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях лидера США Дональда Трампа, заявил, что не со всем можно согласиться. "Активность, разумеется, проявляет и президент Трамп, и приехавший туда (Владимир) Зеленский. Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали. Здесь не со всем можно согласиться", - сказал Песков в интервью радио РБК. Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час.

