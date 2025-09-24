https://1prime.ru/20250924/peskov-862705040.html
Песков сообщил о воле Трампа участвовать в решении конфликта на Украине
2025-09-24T12:18+0300
политика
украина
рф
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в украинском урегулировании, РФ и президент Владимир Путин лично это приветствуют, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Пока мы видим, что Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в процессе урегулирования. Мы это приветствуем, и президент Путин это лично очень высоко ценит", - сказал Песков в интервью радио РБК.
украина, рф, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
