Песков сообщил о воле Трампа участвовать в решении конфликта на Украине

Песков сообщил о воле Трампа участвовать в решении конфликта на Украине

2025-09-24T12:18+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в украинском урегулировании, РФ и президент Владимир Путин лично это приветствуют, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Пока мы видим, что Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в процессе урегулирования. Мы это приветствуем, и президент Путин это лично очень высоко ценит", - сказал Песков в интервью радио РБК.

