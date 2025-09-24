https://1prime.ru/20250924/peskov-862705153.html

Песков рассказал о контактах Путина и Трампа

Песков рассказал о контактах Путина и Трампа - 24.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о контактах Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T12:20+0300

2025-09-24T12:20+0300

2025-09-24T12:20+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862975_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_c78d45c6c98c04e558061d235f1d3dbc.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, они (Путин и Трамп) общаются на "ты", они давно знакомы все-таки", - сказал Песков в интервью радио РБК.

https://1prime.ru/20250924/peskov-862704923.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп