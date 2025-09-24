https://1prime.ru/20250924/peskov-862705153.html
Песков рассказал о контактах Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, они (Путин и Трамп) общаются на "ты", они давно знакомы все-таки", - сказал Песков в интервью радио РБК.
