Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
12:20 24.09.2025
 
Песков рассказал о контактах Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп давно знакомы и общаются на "ты"

© РИА Новости . POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом, они (Путин и Трамп) общаются на "ты", они давно знакомы все-таки", - сказал Песков в интервью радио РБК.
