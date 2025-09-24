https://1prime.ru/20250924/peskov-862705382.html
Песков рассказал об инициативе Путина по ДСНВ
Песков рассказал об инициативе Путина по ДСНВ - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал об инициативе Путина по ДСНВ
Инициатива о продлении сроков действия количественных ограничений ДСНВ на год после его истечения - жест доброй воли со стороны президента России Владимира... | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Инициатива о продлении сроков действия количественных ограничений ДСНВ на год после его истечения - жест доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "Это именно жест доброй воли со стороны Путина", - сказал Песков в интервью радио РБК. Ранее президент России заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Инициатива о продлении сроков действия количественных ограничений ДСНВ на год после его истечения - жест доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Это именно жест доброй воли со стороны Путина", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Ранее президент России заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.
