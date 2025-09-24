https://1prime.ru/20250924/peskov-862705527.html
Песков рассказал о выгодах для США при возобновлении торговли с Россией
Песков рассказал о выгодах для США при возобновлении торговли с Россией
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Возобновление торгово-экономического сотрудничества РФ и США выгодно для американского бизнеса, американский лидер Дональд Трамп не может этого не понимать, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вывести наши двусторонние отношения из оцепенения, начать торгово -экономическое сотрудничество - здесь очень много выгоды для американского бизнеса, и президент Трамп не может этого не понимать", - сказал Песков в интервью радио РБК. -0-
