Песков рассказал, как российская экономика справляется с санкциями
2025-09-24T12:59+0300
2025-09-24T12:59+0300
2025-09-24T12:59+0300
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика России, несмотря на санкции, сохраняет свою стабильность и предсказуемость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть очевидное положение дел в российской экономике, которое более чем красноречиво говорит, что, несмотря на все незаконные санкции, несмотря на десятки тысяч этих санкций, которые введены против нашей страны, наша экономика абсолютно сохраняет свою стабильность, предсказуемость", - сказал он журналистам.
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f86d3e8ff3ef4e2da126a64bbfcf2cd5.jpg
россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
Песков рассказал, как российская экономика справляется с санкциями
"Есть очевидное положение дел в российской экономике, которое более чем красноречиво говорит, что, несмотря на все незаконные санкции, несмотря на десятки тысяч этих санкций, которые введены против нашей страны, наша экономика абсолютно сохраняет свою стабильность, предсказуемость", - сказал он журналистам.
