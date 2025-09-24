Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал, как российская экономика справляется с санкциями - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/peskov-862706700.html
Песков рассказал, как российская экономика справляется с санкциями
Песков рассказал, как российская экономика справляется с санкциями - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал, как российская экономика справляется с санкциями
Экономика России, несмотря на санкции, сохраняет свою стабильность и предсказуемость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T12:59+0300
2025-09-24T12:59+0300
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика России, несмотря на санкции, сохраняет свою стабильность и предсказуемость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть очевидное положение дел в российской экономике, которое более чем красноречиво говорит, что, несмотря на все незаконные санкции, несмотря на десятки тысяч этих санкций, которые введены против нашей страны, наша экономика абсолютно сохраняет свою стабильность, предсказуемость", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20250924/peskov-862703780.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f86d3e8ff3ef4e2da126a64bbfcf2cd5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
12:59 24.09.2025
 
Песков рассказал, как российская экономика справляется с санкциями

Песков: российская экономика сохраняет стабильность, несмотря на санкции

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика России, несмотря на санкции, сохраняет свою стабильность и предсказуемость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть очевидное положение дел в российской экономике, которое более чем красноречиво говорит, что, несмотря на все незаконные санкции, несмотря на десятки тысяч этих санкций, которые введены против нашей страны, наша экономика абсолютно сохраняет свою стабильность, предсказуемость", - сказал он журналистам.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Песков призвал Россию выиграть в происходящей вокруг войне
11:43
 
ЭкономикаРОССИЯДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала