Песков указал на открытость Путина для поиска мирных решений по Украине
Песков указал на открытость Путина для поиска мирных решений по Украине - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков указал на открытость Путина для поиска мирных решений по Украине
Президент РФ Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T13:12+0300
2025-09-24T13:12+0300
2025-09-24T13:12+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент Путин открыт для поисков мирного регулирования", - сказал Песков журналистам.
украина
