Песков указал на открытость Путина для поиска мирных решений по Украине

Президент РФ Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент Путин открыт для поисков мирного регулирования", - сказал Песков журналистам.

