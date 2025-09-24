https://1prime.ru/20250924/peskov-862707043.html

Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Запорожской области

2025-09-24T13:10+0300

россия

запорожская область

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862565622_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9fb666e32c4f51867af17c20e433ded.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "(Путин) продолжит заниматься и новыми регионами. Сегодня будет на приеме у президента губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В середине дня президент его примет", - сообщил Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250924/peskov-862704304.html

запорожская область

2025

россия, запорожская область, владимир путин, дмитрий песков