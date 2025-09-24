Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Запорожской области - 24.09.2025
Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Запорожской области
Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Запорожской области - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Запорожской области
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T13:10+0300
2025-09-24T13:10+0300
россия
запорожская область
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862565622_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9fb666e32c4f51867af17c20e433ded.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "(Путин) продолжит заниматься и новыми регионами. Сегодня будет на приеме у президента губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В середине дня президент его примет", - сообщил Песков журналистам.
запорожская область
россия, запорожская область, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Запорожская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:10 24.09.2025
 
Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Запорожской области

Песков: Путин в среду встретится с губернатором Запорожской области Балицким

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"(Путин) продолжит заниматься и новыми регионами. Сегодня будет на приеме у президента губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В середине дня президент его примет", - сообщил Песков журналистам.
Песков прокомментировал недавние попытки атаковать Москву
РОССИЯ Запорожская область Владимир Путин Дмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала